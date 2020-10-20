"روس نفط" تتصدر قائمة أكبر الشركات الروسية

تصدرت شركة "روس نفط" النفطية الروسية قائمة أكبر الشركات الروسية من حيث حجم المبيعات في عام 2019.

وأظهر تصنيف RAEX-600، الذي نشرته صحيفة "كومرسانت" الروسية يوم الاثنين، أن حجم مبيعات "روس نفط" في 2019 بلغ 7.636 تريليون روبل (نحو 98 مليار دولار) ووتائر الزيادة 10.2%.

وحلت شركة "غازبروم" في المركز الثاني، بعد أن كانت تتصدر هذه القائمة منذ عام 2000. وبلغت قيمة مبيعاتها في العام الماضي 7.546 تريليون روبل (96.7 مليار دولار) مقابل 8.067 تريليون روبل (103.4 مليار دولار) في 2018.

وجاءت في المركز الثالث شركة "لوك أويل" النفطية بـ 7.415 تريليون روبل (95 مليار دولار)، وفي المركز الرابع مصرف "سبيربنك" بـ 3.084 تريليون روبل (39.5 مليار دولار)، والخامس شركة السكك الحديدية الروسية بـ 2.507 تريليون روبل (32.1 مليار دولار).

المصدر: نوفوستي