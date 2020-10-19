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نتائج قوية ترفع الأسهم الأوروبية

مال وأعمال

نتائج قوية ترفع الأسهم الأوروبية
Reuters
صورة أرشيفية
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم بدعم نتائج قوية من شركات أوروبية، وهو ما طغى على بواعث القلق من فرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا في أنحاء أوروبا.

وبحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينيتش، ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.8 بالمئة، مستأنفا الصعود، بعد تكبد خسائر أسبوعية محدودة.

وصعد سهم شركة "فيليبس لتكنولوجيا الرعاية الصحية" 3.2 بالمئة، بعد إعلانها عن قفزة 32 بالمئة في الأرباح الأساسية، مما فاق التوقعات.

وزاد سهم بنك "جوليوس باير" 5.3 بالمئة، بعدما أعلن البنك عن تحسن في ربحية الأشهر التسعة الأولى من 2020 في ظل تنامي نشاط العملاء وقيامه بخفض التكاليف.

وصعدت أسهم شركات المنتجات الفاخرة مثل "إل في إتش إم" و"هيرميس" و"بيرنو ريكار" أكثر من واحد بالمئة، بعد نمو مبيعات التجزئة الصينية أفضل من المتوقع في سبتمبر الماضي.

المصدر: "رويترز"

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