العراق.. تراجع الاحتياطيات من العملة الأجنبية قد يزداد

توقع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف اليوم الأربعاء، أن تتراجع الاحتياطيات الأجنبية العراقية خلال الفترة المقبلة أكثر.

وقال في تصريح صحفي، إن "التراجع في سعر النفط عالميا والتخفيض الذي شهده الانتاج في العراق استنادا الى اتفاق أوبك أديا الى انخفاض ايرادات النفط الخام وبالتالي تراجع المبالغ الدولارية التي كانت وزارة المالية تقوم ببيعها إلى البنك المركزي العراقي لقاء الدينار العراقي الذي تستخدمه في تمويل نفقاتها محلياً".

وأضاف، أن "ذلك أدى إلى تراجع الكميات المتراكمة من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، فضلا عن عملية خصم الأوراق المالية الصادرة عن وزارة المالية، لغرض سد العجز الذي شهدته الحكومة في تمويل إنفاقها وبالخصوص الإنفاق الجاري من قبل المركزي العراقي لصالح المصارف الحكومية".



وأشار إلى أن "غالبية الإنفاق الجاري سيتحول الى طلب استهلاكي يمثل في النهاية طلبا على الدولار الأميركي، وبقيام البنك المركزي بتلبية هذا الطلب لتمويل الاستيرادات فإن الاحتياطيات الأجنبية يتوقع أن تشهد تراجعاً يضاف إلى التراجع الناجم عن انخفاض الايرادات النفطية في حال لم تتغير المعطيات الحالية".

المصدر: صحيفة الصباح الرسمية + RT