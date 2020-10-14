إيران: لنا 5 مليارات دولار مجمدة في العراق

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي اليوم الأربعاء، أن 5 مليارات دولار من أموال بلاده مجمدة في العراق بموجب العقوبات الأمريكية.

وقال في تصريح صحفي على هامش جلسة مجلس الوزراء اليوم، إن "زيارته الرسمية إلى العراق قبل يومين كانت ناجحة ومن المؤمل الإفادة من أكثر من 5 مليارات دولار من الأرصدة المجمدة هناك".

وأضاف: "تم بحث الأرصدة الإيرانية المجمدة مع عدة دول وثمة ردود إيجابية بهذا الخصوص".

وقبل يومين نقلت وسائل إعلام عن مصادر عراقية قولها إن "إيران طلبت من العراق تسديد الديون التي بذمته بالدولار، إلا أن بغداد رفضت ذلك خشية تجاوزها العقوبات المفروضة على طهران".

وتعاني طهران من نقص في مدخراتها من العملة الأجنبية، وساهمت العقوبات الأمريكية، وتفشي فيروس كورونا في هبوط العملة الوطنية إلى مستويات تاريخية.

المصدر: وكالة فارس + RT