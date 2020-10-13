مقترح لتأسيس شركة نفط تدير عمليات استخراج وتصدير النفط بكردستان العراق

اقترح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في إقليم كردستان.

وقال في تصريح صحفي، إن "توجهات مفاوض حكومة إقليم كردستان تتناغم مع توجهات الحكومة الاتحادية للتوصل إلى صيغة حلول دستورية للخلافات بشأن إنتاج وتصدير النفط الخام في الإقليم".

وأضاف: "قدمت مقترحا لتأسيس شركة نفطية في إقليم كردستان لإدارة عمليات الاستخراج والتصدير في حقول الإقليم، وترتبط فنيا وإداريا برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والإقليم أسوة بالشركات النفطية العاملة في المحافظات المنتجة".

وأشار إلى أن "هناك تفاهمات ايجابية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بشأن إنتاج وتصدير النفط المنتج في حقول الإقليم ضمن المفاوضات الجارية بين الطرفين والمتعلقة بالسياسة النفطية في الإقليم طبقا للدستور".

وتابع وزير النفط العراقي، أن "الإقليم يمتلك الروح الايجابية لحل نقاط الخلاف على طبيعة إدارة الحقول النفطية فيه وكميات تصدير النفط الخام للأسواق العالمية، وهناك مؤشرات إيجابية في المباحثات مع الإقليم".

المصدر: وكالات + RT