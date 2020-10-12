معدل البطالة في تركيا يستقر عند 13.4%

أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، أن معدل البطالة في تركيا استقر عند 13.4% في الفترة من يونيو إلى أغسطس من العام الجاري.

وللمقارنة كان معدل البطالة في نفس الفترة قبل عام عند 13.9%.

كذلك أظهرت بيانات منفصلة اليوم أن عجز المعاملات الجارية سجل ارتفاعا حادا إلى 4.6 مليار دولار في أغسطس الماضي بسبب تراجع حاد للسياحة جراء الجائحة.

وبعد صدور البيانات، انخفضت الليرة 0.4% من مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.8930 ليرة للدولار.

المصدر: "رويترز"