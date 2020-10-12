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وصول أول سفينة شحن إماراتية ميناء حيفا في إسرائيل

مال وأعمال

وصول أول سفينة شحن إماراتية ميناء حيفا في إسرائيل
Reuters
صورة من الأرشيف - ميناء حيفا في إسرائيل
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وصلت إلى ميناء حيفا في إسرائيل صباح اليوم الاثنين أول سفينة شحن ‎إماراتية، والتي نفذت رحلة مباشرة من ميناء ‎جبل علي في ‎دبي إلى الميناء في إسرائيل.

وجاء ذلك بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي، حيث قالت إن السفينة MSC Paris دخلت الميناء هذا الصباح.

ووصفت صفحة "إسرائيل بالعربية" في "تويتر" الحدث بالتاريخي، وقالت إنه بذلك تم "افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل". 

وبحسب الإعلان، فهذه السفينة تصنع خطا عالميا يربط الهند والإمارات بميناء حيفا ثم موانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

كذلك يظهر في مواقع تتبع السفن أن السفينة MSC PARIS ترسو في ميناء حيفا.

وصول أول سفينة شحن إماراتية ميناء حيفا في إسرائيل
vesselfinder.com

وفي وقت سابق وقعت شركتا "دوفرتاور" الإسرائيلية و"موانئ دبي العالمية" الإماراتية عدة اتفاقات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ، من ضمنها تأسيس خط شحن بحري مباشر بين دبي وإيلات.

ويأتي ذلك بعد توقيع اتفاقين في منتصف سبتمبر الماضي حول تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين والإمارات في البيت الأبيض بواشنطن بوساطة الولايات المتحدة.

المصدر: RT + "هيئة البث الإسرائيلي"

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