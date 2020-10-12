سلطنة عمان.. بدء الإنتاج من حقل غزير الغازي العملاق

أعلنت وزارة الطاقة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، بدء الإنتاج من حقل غزير الغازي العملاق، وسط توقعات بأن يساهم ذلك في زيادة الإنتاج إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في "تويتر" اليوم: "أعلنت شركة "بي بي عمان" بالشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن، وشركتي "أوكيو" و"بتروناس" الیوم عن بدء الإنتاج من حقل غزیر بمنطقة الامتیاز - مربع 61 في مرحلته الثانیة، وذلك قبل الموعد المحدد له بأربعة أشهر".

@bp_Oman , in partnership with Ministry of Energy & Minerals , @ThisIsOQ , and PETRONAS, today announced production has begun from its Block 61 Phase 2 Ghazeer gas field has been delivered with capital discipline four months earlyhttps://t.co/WSiHOD9Znd — وزارة الطاقة والمعادن - سلطنة عمان (@Mog_Oman) October 12, 2020

وقبل ذلك قالت شركة الطاقة "بي بي" في بيان، إنها وشركاؤها بدأوا الإنتاج من الرقعة 61 بحقل غزير للغاز الطبيعي في سلطنة عمان، بما يسبق خططا أولية بعدة أشهر.

وبدأ إنتاج المرحلة الأولى من تطوير الرقعة 61، في سبتمبر 2017، واليوم تم الإعلان عن بدء إنتاج المرحلة الثانية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية من الرقعة إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز، وما يزيد عن 65 ألف برميل يوميا من المكثفات المصاحبة.

وتملك "بي بي" 60%من مشروع الرقعة 61، بينما تملك شركة "أوكیو" 30% وتملك "بتروناس" 10%.

المصدر: RT