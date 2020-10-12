مسؤول روسي: منظمة التجارة العالمية تشهد أزمة كبيرة

يرى رئيس ديوان المحاسبة الروسي أليكسي كودرين، أن النظام العالمي يتغير بسبب الحروب التجارية المندلعة بين دول العالم، وظهور أسواق قوية جديدة.

وأوضح وزير المالية الروسي السابق، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية نشرت اليوم الاثنين، قائلا إن "مراكز النمو الاقتصادي العالمية قد تغيرت والنظام العالمي يتغير بسبب الحروب التجارية وظهور أسواق قوية جديدة، مثل الصين ولذلك فإن منظمة التجارة العالمية تشهد أزمة كبيرة".

وأضاف، أن منظمة التجارة العالمية لم تتخذ قرارات مهمة منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الحروب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة تلحق ضررا كبيرا بالمنظمة.

وقال إن "أمريكا دافعت عن التجارة الحرة لعدة عقود، وهي الآن تقيدها وتخنقها. لقد عززت الصين قوتها، واليوم تشعر بكين بالثقة وتحتاج إلى أسواق جديدة لذلك تعمل على كسر الحواجز الحمائية والجمركية، لقد تغيرت مراكز النمو الاقتصادي في العالم".

وتأسست منظمة التجارة العالمية في العام 1995 ويقع مقرها في جنيف بسويسرا، وتضم 164 دولة إضافة إلى 20 دولة مراقبة.

ومهمة المنظمة الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية، وهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الدول.

المصدر: "تاس"