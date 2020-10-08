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أمين عام "أوبك": الأسوأ لسوق النفط قد انتهى

مال وأعمال

أمين عام
Reuters
أمين عام "أوبك": الأسوأ لسوق النفط قد انتهى
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صرح أمين عام منظمة "أوبك" محمد باركيندو، اليوم الخميس، بأن الأسوأ لسوق النفط قد انتهى، وذلك عقب انهيار الأسعار والطلب هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا وتداعياتها.

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وأكد أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول، أن "أوبك+" ستواصل فعل أفضل ما تعرفه، ونعتقد أن الأسوأ قد انتهى.

وكانت دول مجموعة "أوبك+" قد اتفقت في أبريل الماضي على تنفيذ تخفيضات تاريخية في إنتاج النفط والتي سيتم تنفيذها حتى نهاية أبريل 2022.

وجاء الاتفاق عقب انهيار أسعار النفط في ظل جائحة كورونا، حيث تراجع الطلب بشكل ملحوظ على الخام.

المصدر: وكالات

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