"أوبك": الطلب على النفط سيبلغ الذروة في أواخر العقد القادم

قالت منظمة "أوبك"، اليوم الخميس، إن الطلب العالمي على النفط سيبلغ الذروة في أواخر العقد القادم، وقد يبدأ في التراجع بحلول ذلك الوقت.

ويعد ذلك تحولا كبيرا لمنظمة المنتجين ويعكس التأثير المستمر لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد وعادات المستهلكين.

ويأتي التوقع الصادر عن منظمة "أوبك"، والوارد في توقعات النفط العالمي 2020 للمنظمة، في ظل تنامي عدد من التوقعات الأخرى بأن الجائحة ربما تمثل نقطة تحول لذروة الطلب على النفط.

وقالت "أوبك"، إن استخدام النفط سيرتفع إلى 107.2 مليون برميل يوميا في 2030 من 90.7 مليون برميل يوميا في 2020، بانخفاض 1.1 مليون برميل يوميا عن توقعاتها لعام 2030 الصادرة العام الماضي.

المصدر: "رويترز"