وسائل إعلام تكشف موعد وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا

نقلت وسائل إعلام عن مدير ميناء حيفا، مندي زلتسمان، قوله إن أول سفينة شحن إماراتية ستدخل ميناء حيفا يوم الاثنين المقبل.

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وكشف مدير ميناء حيفا عن ذلك خلال حوار افتراضي جرى عن بعد مع مسؤولين كبار في مجال الموانئ من أبوظبي ودبي والهند وسريلانكا.

ووفقا لما ذكره صحفي إسرائيلي فإن سفينة الشحن هي MSC PARIS.

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أول سفينة شحن إماراتية MSC PARIS ستدخل #ميناء_حيفا يوم الاثنين المقبل



مدير ميناء حيفا مندي زلتسمان كشف عن ذلك في حوار افتراضي عن بعد مع مسؤولين كبار في مجال الموانئ من #ابوظبي#دبي الهند وسريلانكا

شركات ملاحة بحرية تبحر من الشرق الأقصى إلى حيفا ستمر عبر ميناء جبل علي بدبي pic.twitter.com/kxfQnT0stZ — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) October 7, 2020

وفي وقت سابق وقعت شركتا "دوفرتاور" الإسرائيلية و"موانئ دبي العالمية" الإماراتية عدة اتفاقات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ، من ضمنها تأسيس خط شحن بحري مباشر بين دبي وإيلات.

ويأتي ذلك بعد توقيع اتفاقين في منتصف سبتمبر الماضي حول تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين والإمارات في البيت الأبيض بواشنطن بوساطة الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات