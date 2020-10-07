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وسائل إعلام تكشف موعد وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا

مال وأعمال

وسائل إعلام تكشف موعد وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا
Reuters
ميناء حيفا
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نقلت وسائل إعلام عن مدير ميناء حيفا، مندي زلتسمان، قوله إن أول سفينة شحن إماراتية ستدخل ميناء حيفا يوم الاثنين المقبل.

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وكشف مدير ميناء حيفا عن ذلك خلال حوار افتراضي جرى عن بعد مع مسؤولين كبار في مجال الموانئ من أبوظبي ودبي والهند وسريلانكا.

ووفقا لما ذكره صحفي إسرائيلي فإن سفينة الشحن هي MSC PARIS.

وفي وقت سابق وقعت شركتا "دوفرتاور" الإسرائيلية و"موانئ دبي العالمية" الإماراتية عدة اتفاقات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ، من ضمنها تأسيس خط شحن بحري مباشر بين دبي وإيلات.

ويأتي ذلك بعد توقيع اتفاقين في منتصف سبتمبر الماضي حول تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين والإمارات في البيت الأبيض بواشنطن بوساطة الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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