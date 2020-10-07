النفط يتراجع بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم، بعدما قوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال بشأن رابع حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى زيادة تفوق المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1% إلى 40.25 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.7% إلى 42.35 دولار للبرميل.

وأوقف الرئيس ترامب، أمس الثلاثاء، المحادثات مع الديمقراطيين بشأن حزمة مساعدات اقتصادية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، قبل أسابيع قليلة من موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية.

كما واجهت الأسعار ضغوطا بفعل بيانات من معهد البترول الأمريكي كشفت زيادة مخزونات الخام الأمريكية بـ 951 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

المصدر: "رويترز"