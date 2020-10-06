3 مدن في الشرق الأوسط.. الأولى في العالم من حيث ارتفاع أسعار السكن

جاءت ثلاث مدن في الشرق الأوسط، وتحديدا في تركيا، في صدارة ترتيب مدن العالم من حيث نمو أسعار السكن، وذلك ضمن مؤشر المدن السكنية العالمية.

وقام خبراء بمقارنة أسعار السكن في 150 مدينة في العالم بالربع الثاني من العام الجاري، مع نفس الفترة من العام الماضي، وتصنيف المدن بناء على نسبة النمو.

ووفقا للدراسة فقد احتلت مدينة أزمير، في غرب تركيا، صدارة مدن العالم من حيث نمو أسعار السكن والعقارات، حيث زادت بنسبة 28.1% على أساس سنوي.

تليها في المرتبة الثانية العاصمة أنقرة (26.1%)، ومن ثم اسطنبول (20.2%)، بعدها عاصمة الفلبين مانيلا (18.3%).

وجاءت في المرتبتين الخامسة والسادسة، سان بطرسبورغ الروسية (16.2%) وعاصمة كوريا الجنوبية سيئول (15.2%).

أما عربيا فقد جاءت دبي في المرتبة الـ149، حيث انخفضت أسعار السكن في هذه المدينة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6.6% ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

فيما جاءت أبو ظبي في المرتبة الأخيرة (150)، إذ تراجعت أسعار العقارات فيها خلال نفس الفترة بنسبة 8.3% على أساس سنوي.

المصدر: RT