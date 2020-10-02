مبيعات السيارات في تركيا تقفز 115.8% في سبتمبر
AFP Yasin AKGUL
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قالت رابطة موزعي السيارات في تركيا إن مبيعات سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة في البلاد قفزت 115.8% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.
وأشارت الرابطة، اليوم الجمعة، إلى أن عدد الوحدات التي باعتها تركيا بلغ 90 ألفا و619 سيارة.
وقالت الرابطة أيضا إن المبيعات في الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2020 زادت بنسبة 75.5% على أساس سنوي.
كما عدلت بالزيادة التوقعات لمبيعات العام الحالي إلى ما بين 700 ألف و750 ألف سيارة.
المصدر: رويترز