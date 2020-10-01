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الريال الإيراني يبلغ "قاعا جديدا"

مال وأعمال

الريال الإيراني يبلغ
Reuters
صورة تعبيرية
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أفاد مراسلنا في طهران بأن الريال الإيراني يواصل هبوطه أمام الدولار، حيث سجل مستوى قياسيا متدنيا جديدا اليوم الخميس، وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 300 ألف ريال.

ويظهر من مواقع إلكترونية تقوم بمتابعة سوق العملات السوداء في إيران، أن سعر بيع الدولار اليوم بلغ 300 ألف ريال، فيما بلغ سعر شرائه 299 ألف ريال.

وفيما يلي منحى تطور سعر صرف العملة الإيرانية منذ بداية العام الجاري:

الريال الإيراني يبلغ
bonbast.com

وتسارع هبوط الريال الإيراني في الأيام الأخيرة بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة على أفراد وكيانات، بزعم مساعدتهم للسلطات الإيرانية في تجارة الأسلحة وتطوير برنامج طهران النووي.

المصدر: RT

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