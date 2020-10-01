كورونا "يسلب" الشركات الألمانية أرباحها

قال معهد "إيفو" الألماني اليوم الخميس، إن وضع الأرباح في القطاع الصناعي الألماني القوي يتحسن ببطء فحسب، وإن أزمة فيروس كورونا ما زالت تؤثر بالسلب مباشرة على أرباح الشركات الصناعية.

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وأضاف "إيفو"، أن مؤشره لأرباح الشركات الصناعية تحسن بشكل طفيف في سبتمبر الماضي مقارنة بمستواه في مايو الماضي.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي، أظهرت بيانات اقتصادية أن الناتج الصناعي الألماني زاد بأقل من المتوقع بكثير في شهر يوليو الماضي، ويأتي ذلك بعد تضرر أقوى إقتصاد في أوروبا بسبب أزمة كورونا.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات أن الناتج الصناعي الألماني في الشهر الماضي زاد 1.2% على أساس شهري. فيما كان استطلاع رأي لـ"رويترز" يتوقع زيادة نسبتها 4.7%.

المصدر: رويترز