مؤشر على تباطؤ التعافي الإقتصادي في ألمانيا

أظهرت بيانات إقتصادية، اليوم الاثنين، أن الناتج الصناعي الألماني زاد بأقل بكثير من المتوقع في شهر يوليو الماضي، ويأتي ذلك بعد تضرر أقوى إقتصاد في أوروبا بسبب أزمة كورونا.

ويشير ذلك إلى أن الإقتصاد الألماني يواجه عودة بطيئة إلى مستويات الإنتاج التي سبقت الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات أن الناتج الصناعي الألماني زاد 1.2% على أساس شهري. فيما كان إستطلاع رأي لرويترز يتوقع زيادة نسبتها 4.7%.

المصدر: "رويترز"