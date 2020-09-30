الخارجية الإيطالية: ندعم اليونان في الخلاف مع تركيا

أعربت إيطاليا، اليوم الأربعاء، عن موقفها الداعم لليونان وقبرص في الخلاف مع تركيا، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنها تؤيد الحوار البناء مع أنقرة.

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صرح بذلك وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.

وقال الوزير الإيطالي: "نقف متضامنين مع اليونان وقبرص، لكن تركيا شريك لا غنى عنه في ضمان الأمن في المنطقة، وهي حليف في الناتو. نحن ندافع عن العمل البناء مع تركيا، ويمكن أن يكون دور الولايات المتحدة أساسيا في بناء حوار شفاف ومفتوح مع أنقرة".

وتعمل اليونان وقبرص منذ فترة على حشد دعم لمواجهة طموحات تركيا في منطقة شرق المتوسط، التي تقوم بأنشطة تنقيب عن الغاز فيها.

وكانت أثينا وروما قد وقعتا في يونيو الماضي، على اتفاق بشأن الحدود البحرية، حيث يقيم الاتفاق منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين ويحل مشاكل كانت عالقة بشأن حقوق الصيد في البحر الأيوني.

وجاء الاتفاق اليوناني الإيطالي حينها، بعد أن وقعت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا اتفاقا بشأن الحدود البحرية أثار غضب اليونان، التي اعتبرت الخطوة تعديا على حقوقها السيادية.

المصدر: "تاس"