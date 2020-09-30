بيانات تكشف أداء الاقتصاد السعودي في أوج أزمة كورونا

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد السعودي انكمش سبعة بالمئة في الربع الثاني من 2020، في مؤشر على مدى عمق تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاعين النفطي وغير النفطي.

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وتواجه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ركودا عميقا بعد أن قلصت جائحة كوفيد-19 الطلب العالمي على الخام.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية: "بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1% والقطاع الحكومي 3.5%".

وفي الربع الأول من 2020، سجل اقتصاد السعودية انكماشا بنسبة 1% نتيجة التأثير الجزئي لانهيار أسعار النفط والجائحة.

وفي ذلك الحين، تراجع القطاع النفطي 4.6%، فيما نما القطاع غير النفطي بنسبة 1.6%.

لكن إجراءات العزل العام المرتبطة بمكافحة تفشي فيروس كورونا أضرت الاقتصاد السعودي بشدة في الربع الثاني. وكان القطاع غير النفطي الأكثر تضررا، حيث انكمش 8.2%، في حين تراجع القطاع النفطي 5.3%، بحسب ما قالته هيئة الإحصاء.

المصدر: "رويترز"