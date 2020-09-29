السودان.. وصول الدفعة الأولى من الأفران الألية المصرية

أكد وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني اليوم الثلاثاء، وصول الدفعة الأولى من المخابز الآلية المصرية إلى السودان متمثلة بفرنين من جملة 10 أفران ستصل تباعا.

وقال مدني في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم لدى تسلمه المخبزين، إن "السودان يعرب عن امتنانه للمساهمة المصرية، التي ستساعد في معالجة مشكلة الخبز وفي تطوير صناعته في السودان".

وأضاف، أن "هذا الأمر يأتي ضمن التعاون والدعم الذي ظلت تقدمه مصر لمعالجة بعض التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية"، مؤكدا أن "البلدين لديهما إرادة قوية ونية جادة لتأسيس علاقة بينهما تقوم على التعاون المشترك البناء والمثمر في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية لتعزيز ما هو تاريخي بين الشعبين".

وتابع: "هذا الدعم أتى في وقته المناسب، في ظل الظروف التي تتعلق بأزمة الخبز، وأن هناك جهودا استراتيجية لمعالجة هذه المسألة في مختلف جوانبها سواء ما هو متعلق بتوفير القمح أو تطوير صناعة الخبز".

وأشار إلى أن أكثر من 80 % من المخابز في السودان هي مخابز تقليدية غير آلية، وهي واحدة من العوامل التي تؤثر سلبا في توفير الخدمة الملائمة والمناسبة، مؤكدا على أن "استقرار البلدين يحقق المصالح المشتركة لهما".

من جانبه قال سفير مصر لدى الخرطوم حسام عيسى، إن "وصول الشحنة الأولى من المخابز المهداة من مصر للشعب السوداني يأتي بالتنسيق الكامل مع مجلس الوزراء السوداني".

وأشار، إلى أنه يأتي في إطار الدعم المصري للشعب السوداني لمواجهة التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية في السودان.

وأضاف: "الطاقة الإنتاجية القصوى لهذه الأفران تصل إلى مليون ونصف مليون رغيف يوميا، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الدعم المصري في كافة المجالات خاصة الطبية والتنموية والإنسانية والمشروعات الاستراتيجية".

المصدر: "سودان برس"