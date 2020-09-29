قائد الحرس الثوري الإيراني: إنشاء أمريكا لـ"داعش" كان فرصة لزيادة نفوذ إيران في المنطقة

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، إن إنشاء الولايات المتحدة تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة كان فرصة لزيادة نفوذ إيران فيها، مشيرا إلى أن طهران هزمت الأمريكيين من دون دفع ثمن كبير.

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وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، في كلمة أمام البرلمان الإيراني، أن خيار الحرب على إيران غير مطروح والعدو يسعى للتغلغل اقتصاديا ونفسيا.

ولفت إلى أن عروض التصالح مع واشنطن مجرد خدعة سياسية لإضعاف إرادة إيران.

وشدد على أن "عداء الولايات المتحدة لإيران دائم وستستمر في توجيه الضربات وكسر إرادتنا حتى لو تصالحنا معها".

وأكد العسكري الإيراني، أن إيران تمتلك قدرات عسكرية للتغلب على الولايات المتحدة، وأن أمريكا باتت تعيش في عزلة دولية بعد أن كانت تعمل لعزل إيران.

وعن العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل واشنطن على طهران، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، إنه بفضل القدرات العسكرية تم إغلاق الطريق على العدو لشن الحرب، لكنه يعمل على إيجاد نقاط ضعف لتوجيه ضرباته الاقتصادية.

المصدر: RT