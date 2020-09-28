تركيا تتطلع لزيادة إنتاجها الذهب إلى 100 طن سنويا

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن بلاده تهدف إلى رفع إنتاجها من الذهب إلى 100 طن سنويا في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وقال في مقابلة مع "الأناضول"، إن "تركيا حققت رقما قياسيا العام الماضي في إنتاج الذهب بلغ 38 طنا بزيادة حوالي 40% عن العام الأسبق، وتهدف إلى إنتاج 44-45 طنا العام الجاري رغم تفشي وباء كورونا".

وأضاف، أن "إنتاج الذهب يتطلب بحثا لمدة طويلة واستثمارا طويل الأمد"، مشيرا إلى أن "استهلاك الذهب في تركيا مرتفع".

وأوضح أن بلاده لم تكن تنتج الذهب قبل عام 2000، كما أنها تستورد سنويا 130- 160 طنا بقيمة 8 - 10 مليارات دولار.

ووفقا لدونماز، فإن "تركيا استوردت خلال النصف الأول من العام الجاري ذهبا بقيمة 11 مليار دولار، في أعلى قيمة لوارداته".

المصدر: "الأناضول"