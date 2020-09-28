وزير المالية الروسي السابق: تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد الروسي ليس مثل الانهيار المالي في 2008

قال رئيس ديوان المحاسبة الروسي أليكسي كودرين، في مقابلة مع RT، إن الاقتصاد الروسي يتعامل مع أزمة جائحة كورونا بشكل أفضل مما جرى في الأزمة المالية العالمية في 2009.

وأضاف كودرين، الذي كان يشغل منصب وزير المالية الروسي السابق، أن روسيا تعاملت بمستوى جيد، على الرغم من عدم استعداد أية دولة في العالم لمواجهة الوباء.

وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي لا يزال مستعدا لمواجهة تداعيات اقتصادية شديدة، ويمكن أن ينخفض خلال العام الجاري بين 4% و5%، لكن هذا الانخفاض يعد أقل دراماتيكية من التوقعات السابقة.

ولفت إلى أن الأزمة المالية الحالية أجبرت العديد من الشركات في روسيا على الإغلاق لذلك يجب تقديم مساعدات مالية إضافية لها، لاسيما إذا تم فرض قيود جديدة بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بالفقر في روسيا، قال كودرين إن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر زاد بأكثر من مليون خلال النصف الأول من عام 2020.

وحث الحكومة الروسية على اتخاذ المزيد من التدابير للحد من الفقر ومساعدة الناس.

ووفقا لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية فإنه من المتوقع أن يتراجع الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري بنسبة 3.9%، على أن ينمو بنسبة 3.3% في 2021.

وأثرت جائحة كورونا على الاقتصاد الروسي مثل غيره من اقتصادات العالم، وتتوقع الحكومة الروسية عودة الاقتصاد الروسي في 2021، إلى مستواه قبل الأزمة.

المصدر: RT