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واشنطن تمدد استثناء العراق من عقوبات استيراد الكهرباء الإيرانية

مال وأعمال

واشنطن تمدد استثناء العراق من عقوبات استيراد الكهرباء الإيرانية
Reuters
خطوط نقل الطاقة في العراق - أرشيف
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أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة جددت استثناء العراق من عقوبات استيراد الكهرباء من إيران لمدة 60 يوما.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن التمديد سيمكن بغداد من اتخاذ إجراءات فعالة لتقليص اعتمادها على إيران للحصول على الطاقة.

ومددت الولايات المتحدة الاستثناء لبغداد لمدد تراوحت بين 90 و120 يوما من عقوبات استخدام شبكة الكهرباء الإيرانية.

ويشير المراقبون إلى أن "التجديد بمدد أقصر، قد يكون انعكاسا لتوتر العلاقات بين البلدين على خلفية الهجمات المتكررة على القوات الأمريكية في العراق".

المصدر: "رويترز"

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