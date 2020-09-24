صندوق سيادي روسي: مستثمرون من الولايات المتحدة أعربوا عن اهتمام في "سبوتنيك V"

صرح مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، بأن عددا من صناديق الاستثمار وشركات أدوية في الولايات المتحدة أعربوا عن اهتمام باللقاح الروسي ضد كورونا "سبوتنيك V".

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وقال دميترييف في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "تواصلت معنا مجموعة من شركات الأدوية وصناديق الاستثمار في الولايات المتحدة وأعربوا عن اهتمامهم في الاستثمار في لقاحنا، وبالتالي العمل معهم. نحن الآن ندرس هذه المقترحات".

وأشار أيضا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا يدعمون مسألة شراء اللقاح الروسي لأسباب سياسية، حيث يدعمون لقاحاتهم ولا يسمحون للقاح الروسي بدخول أسواقهم.

كذلك أشار إلى أن موسكو تلقت طلبات لتصدير أكثر من مليار جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" إلى دول أخرى.

وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل وتشرع في إنتاج لقاح ضد كورونا، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين أمس عن قرب تسجيل لقاح ثان مضاد للوباء.

المصدر: "تاس"