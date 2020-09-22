مصر والإمارات تبحثان استئناف حركة تصدير الدواجن المصرية

بحثت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية وممثلو وزارة التغيـر المناخي والبيئة ووكالة سلامة الغذاء في الإمارات، مسألة استئناف حركة تصدير الدواجن المصرية إلى الجانب الإماراتي.

ويأتي ذلك وفق الإجراءات التي اتخذتها مصر لاعتماد منشآت التصدير، والتأكد من خلوها من فيـروس انفلونزا الطيور.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية، عبد الحكيم محمود، إن ذلك يأتي استكمالا لدور الوزارة في دعم الإنتاج المصري من الدواجن، وتنفيذا لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، بتقديم الدعم للمزارع لاستئناف التصدير والذي تم تعليقه منذ 2006 بعد دخول انفلونزا الطيور لمصر.

وخلال الاجتماع الذي تم عبر تقنية "الفيديو كونفرس"، استعرض رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الإجراءات التي تم اتخاذها لاعتماد المنشآت للتصدير، حيث جرت زيارات للمنشآت ودراستها ومدى تطبيق شروط الأمن الحيوي، ومن ثم المتابعة الميدانية من الهيئة والمعمل المركزي للرقابة البيطرية على إنتاج الدواجن.

وأكد أنه تم سحب العينات اللازمة للتحليل والفحص المعملي وذلك لفترة تمتد حتى 12 شهرا، ومخاطبة المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE، وإصدار شهادة بخلو المنشأة من فيـروس انفلونزا الطيور من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع الإشتراطات الصحية والإجراءات البيطرية اللازمة لتصدير بيض التفريخ وبيض الأكل والصيصان، وكذا سبل تصدير السمان والبط ولحوم الماشية من مصر إلى الإمارات.

وأبدى الجانب الإماراتى ترحيبه بفتح باب استيراد بيض المائدة وبيض التفريخ وكتاكيت التسمين عمر يوم، وكذا الدواجن المبـردة والمجمدة، وذلك بعد اعتماد الشهادة الصحية البيطرية والتي سيلتزم بها الجانب المصري.



كذلك أفاد الجانب المصري بإنشاء الشركة المصرية لاعتماد الذبح الحلال والتي سيتم بدء العمل من خلالها في مطلع 2021، والتي ستعتمد منتجات اللحوم المصرية التي سيتم تصديرها إلى الخارج.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT