سعر أونصة الفضة يهوي بأكثر من 8% والذهب ينخفض بنحو 3%

تراجعت أسعار المعادن النفسية بشكل ملحوظ، اليوم الاثنين، حيث هوى سعر أونصة الفضة في المعاملات الفورية، بأكثر من 8%، فيما تراجع الذهب بنحو 3%.

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ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد تراجع سعر أونصة الفضة في التعاملات الفورية، بحلول الساعة 17:20 بتوقيت موسكو، بنسبة 8.04% إلى 24.63 دولار.

بينما تراجع سعر أونصة الفضة في التعاملات الآجلة بنسبة 7.53% إلى 25.09 دولار.

كذلك هبط سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 2.96% إلى 1893.08 دولار للأونصة، أما سعر الذهب في التعاملات الآجلة فقد تراجع بنسبة 3.05% إلى 1902.20 دولار للأونصة.

كما تراجع البالاديوم بنسبة 3.42%، والبلاتينيوم بنسبة 5.62%.

وتأثرت شهية المستثمرين لحيازة المعدن النفيس سلبا بارتفاع الدولار والذي يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لمالكي العملات الأخرى، بالرغم من هبوط مؤشرات الأسهم العالمية بشكل ملحوظ.

المصدر: وكالات