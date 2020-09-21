الليرة التركية تنزل لقاع جديد

تراجعت العملة التركية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى قياسي منخفض جديد، عند 7.58 ليرة مقابل الدولار.

وتتوجه أنظار المستثمرين الآن صوب اجتماع البنك المركزي التركي المقرر في 24 سبتمبر الجاري، وإمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي غير المباشرة، أو حتى رفع الفائدة على نحو صريح.

وفي الساعة 06:52 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول العملة التركية عند 7.5775 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وهوت العملة التركية أكثر من 21% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

المصدر: "رويترز"