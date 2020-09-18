سوريا.. تقرير يكشف الاستهلاك اليومي الكبير من المياه المعبأة

باعت الشركة العامة السورية لتعبئة المياه 86 مليون لتر من المياه المعبأة، بقيمة تقارب 8.63 مليار ليرة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس/آب الماضي.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" السورية عن تقرير للمؤسسة السورية.

ويبلغ متوسط حجم المبيعات اليومية للمياه المعبأة في سوريا أكثر من 358.3 ألف لتر يوميا.

وحسب التقرير فقد بلغت الطاقة الإنتاجية والتسويقية المخططة للمؤسسة لغاية أغسطس الماضي 101 مليون لتر مياه، وبلغت كميات الإنتاج الفعلية 87 مليون لتر، بنسبة تنفيذ 87%.

وتعمل الشركة على خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال إدخال خطوط جديدة، بهدف تغطية الطلب الحالي والمستقبلي على المياه المعبأة وتصدير الفائض، حيث من المقدر أن تصل الطاقات الحالية والمستقبلية إلى حدود 500 مليون لتر سنويا.

المصدر: "الوطن"