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الخطوط القطرية توسع شبكة وجهاتها العالمية إلى أكثر من 90 وجهة

مال وأعمال

الخطوط القطرية توسع شبكة وجهاتها العالمية إلى أكثر من 90 وجهة
Reuters
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أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية توسيع شبكة وجهاتها العالمية إلى أكثر من 90 وجهة بحلول منتصف أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية اليوم الجمعة أن شركة الخطوط الجوية القطرية "أعلنت توسيع شبكة وجهاتها العالمية إلى أكثر من 90 بحلول منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، لتضاعف بذلك الناقلة القطرية عدد وجهاتها ثلاث مرات".

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وقالت الوكالة إن ذلك يأتي "مع استئناف خدماتها إلى عنتيبي وهانوي وسيشيل ووندهوك ويريفان، بالإضافة إلى إطلاق رحلاتها الجديدة إلى أكرا".

المصدر: وكالات

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