مصادر: "قطر للبترول" تبيع خامها بخصومات فورية

قالت مصادر تجارية، اليوم الخميس، إن "قطر للبترول" باعت شحنتين من خام الشاهين، للتحميل في نوفمبر المقبل بمتوسط خصم 58 سنتا للبرميل إلى الأسعار المعروضة لدبي، في عطاء فوري شهري.

ووفقا للمصادر فإن التحميل سيتم في الفترة بين الأول والثاني من نوفمبر المقبل، وكذلك 27 و28 من الشهر ذاته.

وأضافت أن "قطر للبترول" حددت أيضا سعر خام الشاهين في نوفمبر المقبل للمشترين بعقود محددة المدة بخصم 55 سنتا للبرميل إلى الأسعار المعروضة لدبي.

وفي الشهر الماضي، باعت "قطر للبترول" شحنتين من خام الشاهين للتحميل في أكتوبر المقبل بمتوسط خصم بنحو 60 سنتا للبرميل إلى الأسعار المعروضة لدبي عبر عطاء فوري شهري.

المصدر: "رويترز"