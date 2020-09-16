"سالي" يدفع أسعار النفط إلى المنطقة الخضراء

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، إذ تسبب إعصار في توقف إنتاج نفط وغاز بحري في الولايات المتحدة، كما أن بيانات أمريكية أظهرت انخفاض مخزونات الخام.

وبحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام القياس العالمي "برنت" بنسبة 1.5% إلى 41.13 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأمريكي بنسبة 1.8% إلى 38.96 دولار للبرميل. وصعد الخامان القياسيان بأكثر من 2% يوم الثلاثاء.

وتوقف أكثر من ربع إنتاج النفط والغاز البحري الأمريكي وأغلقت موانئ تصدير يوم الثلاثاء، في الوقت الذي وصل فيه الإعصار "سالي" إلى قبالة ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

وقالت ريستاد إنرغي في مذكرة "تقديرنا الحالي لإجمالي التعطل المرتبط. بسالي ما بين ثلاثة وستة ملايين برميل من النفط على مدى 11 يوما تقريبا".

ومن المرجح أن يقلص ذلك المخزونات على الرغم من أن مصافي التكرير مغلقة أيضا مما يخفض الطلب على النفط.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 9.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين زادت.

المصدر: "رويترز"