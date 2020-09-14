عاصفة ترفع أسعار الذهب الأسود

ارتفعت أسعار النفط اليوم بسبب عاصفة مدارية في خليج المكسيك، أجبرت الشركات على إخلاء المنصات ووقف الإنتاج، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل بواعث القلق من تخمة في انخفاض في الطلب.

وبحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط " بارتفاع نسبته 0.4% إلى 37.47 دولار للبرميل. وزاد خام "برنت" 0.2% مسجلا 39.89 دولار للبرميل.

واشتدت العاصفة المدارية "سالي" في خليج المكسيك إلى الغرب من فلوريدا أمس الأحد، ومن المنتظر أن تتحول إلى إعصار من الفئة 2. وتسببت العاصفة في تعطل إنتاج النفط للمرة الثانية خلال أقل من شهر بعد أن اجتاح الإعصار "لورا" المنطقة في وقت سابق.

وترتفع أسعار النفط عادة عندما يتوقف الإنتاج، لكن في ظل تفاقم جائحة فيروس كورونا فإن المخاوف حيال الطلب تسيطر على المشهد، بينما تتنامى الإمدادات العالمية.

المصدر: "رويترز"