 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على شخصيات روسية 6 أشهر

مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على شخصيات روسية 6 أشهر
Reuters YVES HERMAN
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/opk8

مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات اعتبارية في روسيا وأوكرانيا حتى 15 مارس القادم، وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية.

إقرأ المزيد
قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات ضد روسيا لـ6 أشهر
قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات ضد روسيا لـ6 أشهر

وجاء في بيان صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "قرر المجلس اليوم تمديد العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات التي تستمر في تقويض أو تهديد وحدة أوكرانيا واستقلالها لمدة 6 أشهر أخرى حتى 15 مارس 2021".

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضا عقوبات على شخصيات وشركات روسية على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة القرم إلى قوام روسيا بعد استفتاء صوت خلاله سكان شبه الجزيرة لصاح العودة.

من جهتها قامت موسكو بفرض حظر غذائي وزراعي على الواردات من الدول التي أظهرت موقفا عدائيا تجاهها.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا