الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على شخصيات روسية 6 أشهر

مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات اعتبارية في روسيا وأوكرانيا حتى 15 مارس القادم، وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية.

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وجاء في بيان صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "قرر المجلس اليوم تمديد العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات التي تستمر في تقويض أو تهديد وحدة أوكرانيا واستقلالها لمدة 6 أشهر أخرى حتى 15 مارس 2021".

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضا عقوبات على شخصيات وشركات روسية على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة القرم إلى قوام روسيا بعد استفتاء صوت خلاله سكان شبه الجزيرة لصاح العودة.

من جهتها قامت موسكو بفرض حظر غذائي وزراعي على الواردات من الدول التي أظهرت موقفا عدائيا تجاهها.

المصدر: "تاس"