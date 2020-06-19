قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات ضد روسيا لـ6 أشهر

توصل زعماء دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إلى اتفاق على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية.

وصرح رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، عقب اجتماع افتراضي لزعماء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، بأن الاتفاق المبرم يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية أحداث الأزمة الأوكرانية وإعادة انضمام القرم إليها حتى يناير عام 2021.

وقال: "الآن بإمكان المجلس البدء بإجراءات تمديد العقوبات".

وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، مشددة في الوقت نفسه على أن برلين تحتفظ بالحق في "معاقبة روسيا"، بعد أن اتهم مدعون ألمان حكومة موسكو مؤخرا بالوقوف وراء اغتيال مواطن جورجي قتل في متنزه وسط برلين في وضح النهار العام الماضي.

وشددت روسيا مرارا وتكرارا على أن إعادة انضمام شبه جزيرة القرم إليها عام 2014، على خلفية أزمة سياسية حادة في أوكرانيا، جاءت تلبية للإرادة التي أعربت عنها الأغلبية الساحقة من سكانها في استفتاء شعبي، بالتوافق التام مع القانون الدولي.

ورفضت موسكو الاتهامات الألمانية بالوقوف وراء عملية الاغتيال المذكورة.

المصدر: رويترز