مصر تتفوق على سائر أسواق الشرق الأوسط

ارتفعت البورصة المصرية بقوة اليوم الخميس، عقب تراجع لجلستين في ظل مكاسب لمعظم أسهم المؤشر الرئيسي، في حين أغلقت معظم أسواق الخليج الرئيسية على صعود أيضا.

وأغلق المؤشر المصري القيادي مرتفعا 1.3 بالمئة مع تقدم 24 من أسهمه الثلاثين.

وجاء ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات تراجع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام عند 3.4 بالمئة في أغسطس الماضي، من 4.2 بالمئة في يوليو الماضي.

وارتفع المؤشر السعودي 0.7 بالمئة، إذ قفز سهم شركة "التعدين العربية السعودية" 4.9 بالمئة، وزاد سهم مصرف "الراجحي" 0.5 بالمئة.

ونزل مؤشر دبي 0.1 بالمئة، حيث انخفضت أسهم "بنك دبي الإسلامي" و"إعمار العقارية" 0.7 بالمئة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة، مدعوما بصعود سهم "بنك أبوظبي الأول"، أكبر بنوك الإمارات، 0.4 بالمئة.

فيما صعد المؤشر القطري 0.5 بالمئة، تقوده زيادة 1.2 بالمئة في سهم مصرف "الريان" و0.6 بالمئة في مصرف "قطر الإسلامي".

المصدر: "رويترز"