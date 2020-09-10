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الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع

مال وأعمال

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع
Reuters Leonhard Foeger
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استقر الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الخميس، مدعوما بانخفاض الدولار، لكن ظل تداوله في نطاق ضيق حيث أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة.

وبحلول الساعة 05:11 بتوقيت غرينيتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1946.25 دولار للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوى منذ مطلع سبتمبر الجاري عند 1950.51 دولار للأونصة أمس الأربعاء.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1954.90 دولار للأونصة.

وأوقفت الأسهم الآسيوية أطول موجة خسارة مستمرة منذ فبراير الماضي بعد قفزة في وول ستريت، فيما تراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن شبه المؤكد أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير عندما يعلن قراره في الساعة 11:45 بتوقيت غرينيتش.

المصدر: "رويترز"

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