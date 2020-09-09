روسيا.. انخفاض صادرات النفط

انخفضت صادرات النفط من روسيا في شهر يوليو الماضي، من حيث الناحية النقدية، بواقع 2.2 مرة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 8.4% مقارنة بشهر يونيو 2020.

ووفقا لبيانات الجمارك الروسية فقد بلغت قيمة صادرات النفط في يوليو الماضي نحو 4.829 مليار دولار.

وتراجعت قيمة الصادرات في ظل تراجع حجم الصادرات، علما أن سعر برميل النفط الروسي صعد في يوليو 2020 بنسبة 5% إلى 43.91 دولار للبرميل.

وأظهرت البيانات أن حجم صادرات النفط من روسيا انخفض خلال الشهر المذكور بنسبة 24% على أساس سنوي وبنسبة 14.8% على أساس شهري، وبلغ 17.486 مليون طن.

المصدر: "نوفوستي"