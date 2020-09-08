بورصة وول ستريت تغلق على انخفاض حاد

أغلقت سوق الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد لثالث جلسة على التوالي اليوم الثلاثاء مع استمرار موجة مبيعات في أسهم كبرى شركات التكنولوجيا.

ومن بين أكبر الخاسرين في جلسة اليوم، شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية التي هبطت أسهمها 21%، وهو أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية، بعد استبعادها من مجموعة من الشركات يجري إضافتها إلى المؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وكانت أسهم "تسلا" قد قفزت حوالي 400% عن مستواها في بداية العام حتى الإغلاق يوم الجمعة الماضي.

ومرة أخرى هبطت أسهم التكنولوجيا بأكثر من 3% في أسوأ أداء لثلاث جلسات متتالية منذ منتصف مارس الماضي. ورغم هذا الهبوط فإن القطاع ما زال الأفضل أداء هذا العام.

وهبطت أسهم شركات الطاقة مع تراجع أسعار النفط عن مستوى 40 دولارا للبرميل.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 632.42 نقطة، أو 2.25%، إلى 27500.89 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 95.12 نقطة، أو 2.78%، ليغلق عند 3331.84 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك منخفضا 465.44 نقطة، أو 4.11%، إلى 10847.69 نقطة وموسعا خسائره إلى أكثر من 10% من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله في الثاني من سبتمبر الجاري.

المصدر: رويترز