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نوفاك: روسيا التزمت باتفاق "أوبك+" بنسبة 100% تقريبا في أغسطس

مال وأعمال

نوفاك: روسيا التزمت باتفاق
Reuters Evgenia Novozhenina
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
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أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن التزام روسيا ببنود اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج بلغ في أغسطس الماضي ما يقارب 100%.

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وجاء ذلك بحسب ما صرح به الوزير الروسي اليوم الاثنين للصحفيين.

وفي وقت سابق، ذكر نوفاك أن روسيا التزمت بتعهداتها في إطار اتفاق "أوبك+" في يوليو الماضي بنسبة 97%، أما في أغسطس فقد اقتربت النسبة من 100%.

يذكر أن دول مجموعة "أوبك+" اتفقت في أبريل الماضي، على خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، ابتداء من مايو الماضي، وذلك لدعم سوق النفط التي تشهد تراجعا في الطلب بسبب جائحة كورونا.

وفي يوليو الماضي اتفقت دول المجموعة، التي تضم روسيا والسعودية، على تقليص تخفيضات الإنتاج من 9.7 مليون برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل، اعتبارا من أغسطس الماضي، في ظل تعافي الطلب.  

المصدر: "تاس"

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