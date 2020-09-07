روسيا: نعمل مع سوريا على اتفاقات لإعادة إعمار 40 منشأة في أراضيها

ذكر نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، خلال زيارته إلى دمشق، أن روسيا وسوريا تعملان على وضع اتفاقات لإعادة إعمار نحو 40 منشأة في البلد العربي الذي يشهد أزمة منذ العام 2011.

وقال بوريسوف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين عقب محادثات مع الجانب السوري، إن موسكو ودمشق تعملان على صياغة اتفاقات حول إعادة إعمار نحو 40 منشأة في سوريا بينها خاصة بقطاع الطاقة، بما في ذلك حقول نفط بحرية.

كما أعلن بوريسوف أن روسيا أعدت نسخة محدثة لاتفاق التعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني والثقافي بين الطرفين وأرسلته إلى الجانب السوري في يوليو.

وأضاف: "بحثنا اليوم مدى جاهزية هذا الاتفاق. آمل في أن يتم التوقيع عليه خلال زيارتي التالية إلى دمشق في شهر ديسمبر، ليحدد النقاط الأساسية لتعاوننا في كل القطاعات خلال الفترة القريبة".

وشدد على أن روسيا وسوريا تشكلت بينهما علاقات شراكة وصداقة، مبينا: "نحاول نقل النجاح الذي تم تحقيقه في المجالس العسكري السياسي إلى إعادة إعمار سوريا".

واستضافات دمشق الاثنين محادثات موسعة بين الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية، سيرغي لافروف، والسلطات السورية، حيث التقى مع رئيس البلاد بشار الأسد، ووزير الخارجية، وليد المعلم.

المصدر: وكالات