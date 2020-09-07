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مصر.. الكشف عن قضايا فساد كبرى أدت للقبض على رجل الأعمال صلاح دياب

مال وأعمال

مصر.. الكشف عن قضايا فساد كبرى أدت للقبض على رجل الأعمال صلاح دياب
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كشفت جهات التحقيق في مصر عن قضايا فساد كبرى لرجل الأعمال صلاح دياب، حيث بلغت غرامات المباني المخالفة ضده 10215400 جنيه مصري.

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وأوضحت جهات التحقيق، وفقا لوسائل الإعلام المصرية، أن الضرائب العقارية المتبقية عليه بلغت 25374 من ضرائب 2020، الخاصة بمصنع لابوار.

وتبين أنه اشترى مصنع كوين ولم يدرجه بالضرائب العقارية منذ شرائه، وتهرب من سداد الضرائب، وتم عمل لجنة لتحديد القيمة وقد تصل إلى أكثر من 5 ملايين جنيه، وتبين أن الأرض المستولى عليها من المسجد والشارع تبلغ 3500 متر مربع وتصل قيمتها إلى 60 مليون جنيه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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