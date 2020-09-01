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مصر.. الكشف عن سبب القبض على رجل الأعمال المشهور صلاح دياب

مال وأعمال

مصر.. الكشف عن سبب القبض على رجل الأعمال المشهور صلاح دياب
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صلاح دياب
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كشفت وسائل الإعلام المصرية عن السبب الحقيقي وراء القبض على رجل الأعمال المصري صلاح دياب صباح اليوم الثلاثاء.

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السلطات المصرية تلقي القبض على رجل الأعمال صلاح دياب
السلطات المصرية تلقي القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

وقالت مصادر أمنية، إنه تم القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، للتحقيق معه في اتهامه بعدة قضايا خاصة بمخالفات المباني.

وأضافت المصادر، أن قرار القبض على رجل الأعمال صدر بناء على قرار النيابة، وستتم إحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيق معه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن منذ يومين أن "ما يحدث من تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات بنائية في مختلف المحافظات خراب للدولة".

وأكد السيسي أن مخالفات البناء أزمة كبيرة تواجه الدولة، قائلا: "أنا مش عارف أعمل إيه. يا جماعة دي أرضنا اللي بناكل منها بتعمل كده ليه؟.. عايز إسكان بنعمل ومستعدين نعمل أكتر من كده، لما بنعمل قطعة أرض ونبني عليها تجمع الناس مبتاخدوش".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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