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روسيا.. قروض السيارات تسجل مستوى قياسيا جديدا

مال وأعمال

روسيا.. قروض السيارات تسجل مستوى قياسيا جديدا
Reuters
صورة تعبيرية
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بعد إلغاء إجراءات إغلاق الأنشطة الاقتصادية بسبب أزمة كورونا، ووسط توقعات بارتفاع أسعار السيارات في روسيا، أقبل المواطنون الروس بنشاط على شراء السيارات بواسطة القروض البنكية.

ووفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي" عن بيانات فقد سجلت قروض السيارات مستوى قياسيا جديدا في يوليو الماضي، حيث بلغت 82.5 ألف قرض، بزيادة نسبتها 15% على أساس شهري.

وتم منح قروض سيارات في الشهر المذكور بقيمة 64.4 مليار روبل (نحو 865 مليون دولار).

وعزا خبراء الزيادة الكبيرة في يوليو الماضي بقروض السيارات الممنوحة بالدرجة الأولى، إلى التراجع في منح هذه القروض خلال فترة الحجر الصحي، إذ شهدت الفترة انخفاضا بنحو 4 مرات.

كذلك تأثر الطلب على شراء السيارات بتوقعات بارتفاع أسعار السيارات في روسيا، ما حفز الطلب.

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت أن مبيعات السيارات الخفيفة الجديدة في روسيا انخفضت في أبريل الماضي بنسبة 64.2% على أساس سنوي.

المصدر: "نوفوستي"

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