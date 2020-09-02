روسيا.. تراجع الروبل والبورصة على وقع خبر تسميم نوفالني بـ"غاز الأعصاب"

انخفض سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو اليوم، بعدما زعمت برلين أن "المعارض الروسي أليكسي نافالني المتواجد حاليا في مستشفى ألماني، تعرض للتسميم بغاز "نوفيتشوك" المشل.

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وبحلول الساعة 17:15 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار 2.07% إلى 75.01 روبل، فيما صعد اليورو بنسبة 1.32% إلى 88.81 روبل.

كما تراجع مؤشرا البورصة الروسية، وسجل المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار انخفاضا بنسبة 0.70% إلى 2954.13 نقطة.

في حين انخفض المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 3.39% إلى 1231.79 نقطة.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إن "الخبراء في المختبر الخاص التابع للجيش الألماني خلصوا إلى هذا الاستنتاج استنادا إلى فحص تحاليل نافالني في مستشفى "شاريتيه".

المصدر: "تاس"