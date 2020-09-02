"أدنوك" الإماراتية تستقطب استثمارات أجنبية بنحو 3 مليارات دولار

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الأربعاء، عن إبرام اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع تحالف يضم عددا من المؤسسات الاستثمارية بقيادة شركة "أبولو غلوبال مانجمنت".

ويهدف ذلك للاستثمار في أصول عقارية "لأدنوك" تبلغ قيمتها 20 مليار درهم (5.5 مليار دولار).

وتتيح هذه الشراكة لـ"أدنوك" الاستفادة من عوائد إيجار مجموعة من أصولها العقارية، وذلك بموجب اتفاقية إيجار مدتها القصوى 24 عاما.

وستقوم "أدنوك" باستثمار الأموال التي تحصل عليها من الإيجار في مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الأساسية في قطاع النفط والغاز.

وقامت "أدنوك" بتحديد مجموعة من الأصول العقارية التابعة لها ووضعتها تحت مظلة شركة أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة ADPLHC، التابعة لها والتي تمتلك حصص إيجارات طويلة الأجل في محفظة كبيرة من أصول "أدنوك" العقارية المتنوعة في أبوظبي.

ومن خلال التفاوض مع مستثمرين عالميين، تم تقييم هذه المجموعة من العقارات بـ20 مليار درهم، وتم الاتفاق على أن يقوم التحالف الاستثماري الذي تقوده "أبولو" بالاستحواذ على حصة 49% في ADPLHC، وستحتفظ "أدنوك" بحصة الأغلبية البالغة 51%، وكذلك بالملكية الكاملة للأصول العقارية التابعة لها.

وستحصل "أدنوك" على عوائد فورية بقيمة 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) بموجب هذه الصفقة، التي من المتوقع أن يتم إنجازها في الربع الأخير من عام 2020.

وتعد "أدنوك" واحدة من أكبر مجموعات شركات الطاقة والبتروكيميائيات المتنوعة الرائدة على مستوى العالم. ومن خلال 14 شركة فرعية متخصصة ومشروعا مشتركا، تعتبر أدنوك محفزا أساسيا للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

أما "أبولو" فهي إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم، وتمتلك "أبولو" وتدير أصولا تقدر بحوالي 414 مليار دولار، بتاريخ 30 يونيو 2020، وذلك في صناديق الائتمان والأسهم الخاصة والأصول العقارية.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: "وام"