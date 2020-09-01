بيلاروس تنوي شراء 1.4 مليون طن من النفط الروسي

﻿قالت الشركة البيلاروسية لتكرير النفط "بيل نيفت خيم" إنها تعتزم شراء 1.606 مليون طن من النفط الخام خلال الشهرالجاري، منها 1.4 مليون طن من روسيا.

وجاء ذلك بحسب بيان أصدرته الشركة البيلاروسية اليوم الثلاثاء، بشأن مشتريات شهر سبتمبر 2020 من الذهب الأسود.

وهذه التوقعات تتطابق مع تصريحات شركة النفط الروسية "ترانس نفط"، حيث قال ممثلها في وقت سابق، إن بيلاروس تخطط لشراء 1.45 مليون طن من الخام الشهر الحالي من روسيا.

وكانت روسيا قد زودت بيلاروس بنحو 1.06 مليون طن من الخام الشهر الماضي (أغسطس 2020).

المصدر: "نوفوستي"