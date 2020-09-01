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تراجع البطالة في أقوى اقتصاد في أوروبا

مال وأعمال

تراجع البطالة في أقوى اقتصاد في أوروبا
Reuters
وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير
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أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس الماضي.

ويشير ذلك إلى أن سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا تتعافى بعد أن تضررت من أزمة فيروس كورونا.

وقال مكتب العمل إن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل المعدل في ضوء العوامل الموسمية انخفض بمقدار تسعة آلاف إلى 2.915 مليون. 

وأضاف أن عدد الأشخاص، الذين يعملون ضمن برنامج لعدد ساعات عمل وأجور أقل، والذي يستمر في حماية سوق العمل من وطأة جائحة فيروس كورونا، انخفض إلى 5.36 مليون في يونيو الماضي من 5.82 مليون في مايو الماضي.

المصدر: "رويترز"

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