لبنان يوقع 3 عقود لتدقيق الحسابات المالية

وقع لبنان، اليوم الثلاثاء، على 3 عقود ترتبط بتدقيق جنائي للحسابات الوطنية، وذلك بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية اللبنانية.

وقال البيان إن الوزير في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وقع ثلاثة عقود مع "ألفايرز آند مارسال" و"كيه بي إم جي" و"أوليفر وايمان".

وكانت حكومة لبنان قد وافقت في السابق على تعيين "ألفايرز آند مارسال" لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي، بينما سيتولى "كيه بي إم جي" و"أوليفر وايمان" إجراء تدقيق مالي.

من جهته اعتبر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن هذه الخطوة تعد مفصلية ومنتظرة على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد.

تمّ اليوم توقيع عقد التدقيق المالي الجنائي، الخطوة المفصلية المنتظرة على طريق الاصلاح ومكافحة الفساد.

وكما سبق وتعهّدت بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه الى التوقيع، اجدّد التعهد الان بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه في التنفيذ. — General Michel Aoun (@General_Aoun) September 1, 2020

وقال في تغريدة: "تم اليوم توقيع عقد التدقيق المالي الجنائي، الخطوة المفصلية المنتظرة على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد. وكما سبق وتعهدت بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه إلى التوقيع، أجدد التعهد الآن بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه في التنفيذ".

المصدر: RT + "رويترز"